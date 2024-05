5 véhicules impliqués dans un accident sur l'E40: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h55 Nouvel accident sur l'E40 à hauteur de Heverlé Attention, un accident vient de se produire sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Heverlé.

Il provoque la fermeture de la chaussée à cet endroit en direction de Bruxelles.

C'est à hauteur de la borne kilométrique 19.8.

30 minutes de ralentissements sont à signaler à cet endroit entre Haasrode et le parking d'Everberg. Autre accident qui provoque de gros ralentissements, c'est en région liégeoise sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Bruxelles.

5 véhicules sont impliqués et obstruent la bande de gauche à hauteur de Vottem.

Vous perdez actuellement + d'une heure en arrivant sur l'accident entre l'aire de Mélin et Vottem, en direction de Bruxelles. Dans le Hainaut, un véhicule en panne obstrue la bande de gauche sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Hoedeng-Goegnies.

Il provoque 20 minutes de ralentissements entre l'Aire du Bois-du-Gard et Bois d'Haine. Dans le sud du pays, sur l'E411, pas d'accident, mais des ralentissements qui vous font perdre actuellement 18 minutes pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg.

C'est entre Hondelange et Bridèl. Enfin, sur le ring de Bruxelles,

vous perdez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le chantier de Léonard, direction Waterloo.

Et c'est 25 minutes supplémentaires à l'approche du chantier de Vilvorde entre Wemmel et Machelen.

08h33 Les suites de l'accident sur l'E40 Toujours les suites de cet accident qui s'est produit ce matin en région liégeoise sur l'E40 à hauteur de Vottem.

5 véhicules sont impliqués et obstruent la bande de gauche.

Ce qui provoque à l'heure qu'il est 1 heure de files entre l'aire de Mélin et Vottem, direction Bruxelles.

Evitez donc tant que possible ce secteur. Dans le Hainaut, sur l'E19 Mons-Bruxelles,

là c'est un véhicule en panne qui provoque des ralentissements.

Vous perdez 10 minutes entre l'Aire de Roeulx-Thieu et Heudeng-Goegnies, en direction de Bruxelles. Pour rejoindre Bruxelles justement,

Vous perdez 20 minutes sur l'E40 entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

6 minutes à ajouter pour vous qui venez de Namur et de l'E411, à l'approche de Léonard.

10 minutes de + sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Tubize et le ring.

Sur l'E19 depuis Malines, là vous perdez 15 minutes en arrivant à proximité de l'échangeur de Machelen. Sur le ring intérieur maintenant, ce sont les 2 chantiers qui vous ralentissent comme d'habitude.

Celui de Léonard vous fait perdre 20 minutes entre Weembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren.

Et le chantier de Vilvorde vous fait perdre 30 minutes entre Zellik et Machelen, direction Zaventem. Enfin, sur le ring sud de Bruxelles, vous perdez actuellement 7 minutes entre Haut-Ittre et Hal.

Et 7 minutes aussi dans l'autre sens entre Beersel et Hal.

08h11 5 véhicules impliqués dans un accident sur l'E40 Le point noir de ce matin se situe en région liégeoise.

Il y a un accident sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège.

5 véhicules sont impliqués et obstruent la bande de gauche à hauteur de Vottem.

Un accident qui provoque pas mal de files.

Vous perdez actuellement 45 minutes entre l'aire de Mélin et Vottem, en direction de Bruxelles. En province de Hainaut maintenant,

Un véhicule est en panne sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Hoedeng-Goegnies.

Attention, le véhicule bloque la bande de gauche, en direction de Bruxelles.

Et vous perdez actuellement 10 minutes entre l'aire de Roeulx-Thieu et Hoedeng-Goegnies. La situation à Bruxelles maintenant,

Vous êtes ralenti durant 20 minutes sur le ring entre Wezembeek-Oppem et le chantier de Léonard, en direction de Waterloo. 25 minutes à perdre sur le ring Nord, entre Expo et Machelen, là c'est à l'approche du chantier de Vilvorde. A l'extrême sud du ring, vous êtes ralenti actuellement durant 10 minutes entre Haut-Ittre et Hal, en direction de Bruxelles. Enfin, pour arriver sur le ring,

Vous perdez 20 minutes sur l'E40 entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard.

10 minutes également sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Tubize et le ring.

Enfin, 7 minutes à ajouter sur l'E40 Gand-Bruxelles, entre Ternat et Grand-Bigard.



07h29 Voici les perturbations à l'approche du ring Il y a toujours ce véhicules en panne sur le ring intérieur de Bruxelles.

Il obstrue la bande de droite à hauteur de Strombeek-Bever en direction de Zaventem. Cela ralenti pas mal aussi sur ce ring de Bruxelles.

Vous perdez 6 minutes en intérieur entre Grand-Bigard et Wemmel.

20 minutes de perdues en arrivant sur le chantier du viaduc de Vilvorde, entre Expo et Machelen.

Dans l'autre sens, c'est 5 minutes que vous perdez entre Strombeek-Bever et Wemmel. A l'approche du chantier du tunnel Léonard, vous êtes ralenti durant 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. 15 minutes de perdues pour vous actuellement qui venez à Bruxelles depuis Nivelles.

C'est entre Haut-Ittre et Hal. Enfin, à l'approche du ring maintenant,

Ajoutez 12 minutes sur votre temps de parcours sur l'E40 depuis Liège, entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

10 minutes de perdues sur l'E411 depuis Namur, entre Hoeilaart et Auderghem.

15 minutes de perdues actuellement sur l'E19 depuis Malines pour rejoindre l'échangeur de Machelen.

Enfin, 15 minutes également à ajouter sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Tubize et le ring de Bruxelles. Enfin, du coté de Liège,

Il y a 20 minutes de ralentissement à l'heure qu'il est sur l'E40 entre Barchon et Vottem.



07h10 Un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles On nous signale un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles.

Il se trouve en bande de droite à hauteur de Strombeek-Bever, en direction de Zaventem. Et puis ça ralenti comme chaque jour à plusieurs endroits du ring ce matin,

Vous perdez 20 minutes en intérieur entre Expo et Machelen.

4 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel. A l'approche du chantier de Léonard, vous perdez actuellement 8 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren, direction Waterloo. Enfin en arrivant sur le ring,

vous perdez 5 minutes sur l'E411 depuis Namur à l'approche de Léonard.

Et 4 minutes sur l'E40 depuis Liège, entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.



06h28 Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles Les premiers ralentissements à signaler sur le ring de Bruxelles,

Vous perdez actuellement 10 minutes à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde.

C'est entre Strombeek-Bever et Machelen, en direction de Zaventem. Un petit peu avant cette zone, vous perdez déjà 5 minutes entre Grand-Bigard et Jette. 5 minutes de perdues aussi à l'approche de l'autre chantier du ring, celui de Léonard.

Entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo. Enfin, à l'approche du ring, vous perdez 6 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Lembeek et la chaussée de Mons.