Actions d'agriculteurs: plusieurs tracteurs occupaient l'entrée du Delhaize de Marche-en-Famenne

"Une affiche annonce 'Porc de chez nous' alors que, quand on lit l'étiquetage, il est écrit 'Hollande' sur la barquette", déplorent les agriculteurs présents sur place. "Parfois la viande est emballée aux Pays-Bas parce qu'il n'existe pas de société en Belgique disposant de la capacité de le faire. On est tombé sur de la Limousine élevée à l'étranger alors qu'on en trouve à trois kilomètres d'ici, ou encore du magret de canard produit en Bulgarie. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas claires. Les plats préparés ne sont par exemple pas obligés de mentionner la provenance de la viande".

En guise de protestation, les agriculteurs ont annoncé vouloir passer les codes barres de certains produits au marqueur pour empêcher leur commercialisation. "Et ainsi faire en sorte que ces produits partent pour les Restos du Cœur", poursuivent-ils. Le directeur du magasin franchisé dit comprendre la colère des agriculteurs et leur afficher son soutien. Concernant l'affichage en contradiction avec la provenance de certains produits, il évoque une erreur humaine. "Effectivement, on a de l'affichage de façade par endroit. Mais on veille à corriger ces erreurs. Maintenant, entre 85% et 90% de l'assortiment travaillé sur place provient de Belgique. Pour le reste, il existe aussi de la demande pour des produits irlandais ou écossais".

Les agriculteurs ont annoncé poursuivre leur action dans d'autres supermarchés de la région ouverts ce dimanche.