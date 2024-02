Secouée par la colère des agriculteurs, Céline Tellier revient sur cet épisode: "Il y a eu un emballement, des remarques sexistes, de l'alcool..."

Présente dans Face à Buxant ce dimanche midi, Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement, est revenue sur plusieurs sujets d'actualité, et notamment sur la crise agricole qui lui a causé quelques soucis.

En effet, présente sur un site de manifestation, l'échangeur de Daussoulx, la ministre a été prise à partie par des agriculteurs mécontents et très sonores. Sujette à diverses insultes et provocations et fortement secouée, elle s'est épanchée sur cet épisode face à notre journaliste Martin Buxant.