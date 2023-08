Affaire du Qatargate: plus de 280.000 euros en liquide retrouvés chez le fils de l'eurodéputée Marie Arena

Le 19 juillet dernier, un peu plus de 280.000 euros ont été retrouvés, en liquide, chez Ugo Lemaire, le fils de l'Eurodéputée Marie Arena, impliquée dans le scandale. Il est également cofondateur de la société BRC&Co spécialisée dans la vente de CBD.

Cette somme a été retrouvée dans l'appartement bruxellois du fils de Madame Arena, situé juste à côté de l'habitation de celle-ci. À ce stade de l'enquête, la provenance de cette importante somme d'argent retrouvée est toujours inconnue.

Le lien entre cette découverte et le dossier du Qatargate n'a pas encore été établi officiellement non plus. Des analyses ADN vont être réalisées sur les billets pour en connaître leur provenance.