Antoine Vanackère sacré champion International IBF des super-légers samedi au Blocry

Kaba, ex-champion d'Italie, et ex-champion WBC méditerranéen, a été un adversaire valeureux, et pas seulement. Mais après avoir très bien réussi son entame, il n'a pas pu empêcher le Belge de progressivement le neutraliser, et d'inverser assez rapidement les rôles, pour finalement imposer sa loi en patron du ring, au cours de la deuxième partie du combat. Le pointage des juges, 98-92 pour Alain Hemeleers, 96-94 pour Marco Marziolo, un compatriote d'Arblin Kaba, et 98-92 pour l'Allemand Alexander Plumann, confirme d'ailleurs la supériorité du nouveau champion International IBF.

Près de trois ans après avoir conquis le titre Continental IBO au Stade Roi Baudouin en juillet 2021, qu'il a défendu une première fois en 2022, et une deuxième fois en 2023, Antoine Vanackère a franchi un cap important de sa carrière samedi, en inscrivant ainsi son nom au tableau d'honneur d'une des quatre grandes fédérations internationales de boxe.