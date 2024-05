Prudence si vous avez des panneaux solaires: le surplus de soleil peut faire décrocher vos installations

"Le premier, selon eux, c'est le montant de cette indemnité. Il a été revu à la baisse. On passe pour une installation moyenne de 266 euros à 242 euros par an. C'est une indemnité forfaitaire. Et puis pour les installations plus importantes, l'indemnité forfaitaire s'élève à 440 euros au lieu de 480 euros par an. Le deuxième problème, c'est la condition d'octroi de cette indemnité. Pour en bénéficier, il faut que l'onduleur décroche pendant 120 minutes consécutives. Ça fait donc deux heures consécutives. Ça veut dire que si vous avez plusieurs décrochages d'une heure sur la journée, la condition n'est pas remplie. Le dernier problème, seuls les Prosumer qui ont un compteur communicant peuvent introduire une demande. C'est un compteur qui permet d'objectiver ces décrochages. Et là, tout le monde n'est malheureusement pas équipé en Wallonie", précise notre journaliste.

Du côté des autorités, "le but est avant tout d'inciter les gestionnaires de réseaux de distribution à solutionner le problème. Dernière précision, cette mesure doit encore être approuvée par le gouvernement wallon en troisième lecture", conclut Florent Vanden Bergh.