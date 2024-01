Antonio souffre des températures glaciales: pourquoi ses lèvres sont-elles toutes gercées et ses doigts gelés?

Il fait froid, je ne vous apprends rien. Et comme Antonio, vous souffrez peut-être des températures glaciales. Il a les lèvres toutes gercées et les doigts qui gèlent. Il se demande finalement à quoi c’est dû ? Quels sont les effets positifs et négatifs du froid sur notre peau ?



Retenez tout d’abord ceci : le froid, ce n’est pas du tout l’ami de votre peau. Elle n’aime pas les climats extrêmes. Que ce soit le froid glacial ou la chaleur caniculaire. C’est d’autant plus vrai sur les peaux sensibles. Le froid aggrave certains problèmes de sécheresse.



Il y a aussi ce qu’on appelle le phénomène de Raynaud. C’est un trouble de la circulation du sang au niveau des doigts et des orteils. Et c’est aggravé quand vous êtes en contact avec le froid. C’est bénin dans la plupart des cas.



Concrètement, les vaisseaux sanguins se contractent aux extrémités quand il fait froid. Vous ressentez alors des picotements, vous avez les doigts engourdis. Parfois même, ils changent de couleur.



Deuxième question : pourquoi a-t-on les lèvres qui gercent ? Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est une partie de notre corps exposée au froid. Impossible de les couvrir ou alors partiellement. Ce qui veut dire que le froid touche directement nos lèvres. Le chaud aussi s’échappe par là. La peau des lèvres est aussi assez fine donc elle est attaquée plus facilement.



Le froid provoque en fait ce qu’on appelle la "vasoconstriction", selon un dermatologue. Un terme compliqué qui signifie diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux vont "se collaber", cela veut dire s’affaisser. C’est donc un souci de circulation et d’hydratation.



Alors, que faire contre les lèvres gercées ? Evitez de vous mouiller les lèvres en permanence. Quand vous faites ça, vous l’avez sans doute remarqué, c’est pire après. Le remède, c’est du baume. Un mélange d’eau et de gras.