Après Match et Smatch, une décision a été prise pour les hypermarchés Cora: voici ce qui est prévu pour les travailleurs

Syndicats et direction des hypermarchés Cora sont parvenus à un accord mi-décembre concernant la réduction des effectifs et la mise en place d'une nouvelle organisation de travail, a-t-on appris jeudi auprès de la CNE. Sur les 2.000 travailleurs employés dans les sept magasins et au siège, 253 équivalents temps plein vont être supprimés d'ici quatre ans, a précisé la permanente du syndicat chrétien, Elisabeth Lovecchio, confirmant une information de L-Post.