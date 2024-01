Un syndicat prévoyait 3 jours de grève sur le rail belge fin janvier: l'action est suspendue

"La CGSP Cheminots suspend son plan d'action prévu pour fin janvier et accepte l'initiative visant à rétablir les bases d'un vrai dialogue social", souligne l'organisation syndicale par voie de communiqué. La CGSP Cheminots et la direction des Chemins de fer belges ont convenu de s'asseoir à la table des discussions, au cours des prochaines semaines, en vue d'aborder la concertation sur les points litigieux. Les points d'achoppement entre syndicat et direction portaient sur le bien-être du personnel, l'emploi, le recrutement statutaire et un service de qualité "aussi viable pour les passagers". La suppression de 244 membres du personnel en gare est également dans le viseur de l'organisation.

Pour les prochaines discussions, "le focus des dossiers a été élargi à la globalité des préoccupations concernant l'ensemble des cheminots. Bien sûr, au sujet des mesures de productivité et des problèmes actuels du personnel de conduite/d'accompagnement et des gares, mais également concernant les conditions de travail dans les ateliers, les cabines de signalisation et du personnel de l'infrastructure", précise la CGSP. "De plus, il est convenu d'aborder toutes les questions concernant le bien-être et l'augmentation de la charge de travail."

Le syndicat, qui avait déposé un préavis de grève le 4 janvier, estimait alors que le dialogue social se délitait et "ne se limitait plus qu'à un échange d'informations sur les décisions déjà prises par la direction".

La suspension du mouvement de grève ne doit toutefois pas être considérée "comme une éventuelle approbation des points de discussion actuels", insiste le syndicat