Vous avez des questions sur votre déclaration d'impôt: comment vous faire aider?

Il y a quelques jours, on vous dévoilait les nouveautés concernant la déclaration fiscale 2024. Vous l'avez peut-être reçue sur Tax-on-web ou dans votre boite aux lettres. C’est le cas de Daniel et Frédéric… Et ils se posent beaucoup de questions. Qu'en est-il de la crèche, des frais de garde, des dons déductibles ? Qui peut les aider à remplir et vérifier leur déclaration ?