Aurore Daerden, la fille de Michel et soeur de Frédéric, a été retrouvée morte à Malte

"Au revoir petite soeur. C’est avec le cœur lourd et rempli de chagrin que je m’adresse à vous afin d’annoncer le décès de ma sœur", a écrit ce mardi Frédéric Daerden sur sa page Facebook.

"Aurore était une personnalité flamboyante, terriblement attachante avec ses parts d’ombres comme beaucoup d’entre nous. Elle avait une âme d’artiste, souvent inspirée, parfois provocatrice. Dans son parcours, elle touche à la mode, à la musique, à la télé…mais aussi parfois à l’interdit. Une survivante, résistant aux déchaînements de la nature humaine ou des éléments. Elle n’a toutefois pas su vaincre ses propres démons. Elle fait de sa vie une fiction qui dépassa tous les effets romanesques. Des chapitres de panache, de lumière, d’éclats, de liberté sauvage, de blessures secrètes et de quête d’absolu. Comme le chantait Gloria Gaynor 'I am what I am'. Tu étais comme tu étais. Pour moi, tu seras pour toujours ma petite soeur."