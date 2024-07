"Il n'y a pas photo": entre piscine et jacuzzi, la préférence des Belges change de camp

Chez Anouck, le spa, c'est l'espace détente de la maison. Elle y prend du bon temps sans devoir attendre le beau temps. Elle s'y relaxe toute l'année, sans regret, pour son ancienne piscine: "Plus de plaisir, plus de détente et on a les massages qui vont avec. Il n'y a pas photo, c'est le pied. Donc on le met à chauffer et on y va qu'il fasse 10 degrés ou moins 10."

Son jacuzzi est même connecté. L'objet rend un bel effet pour 800 euros. Mais il y a aussi des spas bien plus sophistiqués: "Sur ce modèle, nous avons 89 jets, tous éclairés. Un éclairage d'ambiance, la musique qu'on contrôle à partir du GSM", donne comme exemple un vendeur.