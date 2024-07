Des vacances, oui mais où? Découvrez la destination préférée des Belges

En 2023, 6 millions de Wallons, 3 millions de Bruxellois et 14 millions de Flamands ont quitté leur domicile, à la recherche d'évasion. Selon les chiffres communiqués par Statbel (l'Office belge de statistique) leur destination préférée, c'est… la Belgique. Dans ces cas-là, ce sont les courts séjours d'une à trois nuits qui ont la cote. La côte belge a légèrement plus de succès que les Ardennes.

Et quand les Belges décident de sortir du pays, ils vont: en France, en Espagne, aux Pays-Bas ou encore en Italie. Ces quatre destinations sont les plus prisées. On l'a compris, l'Europe caracole en tête, mais quand les petits Belges la quittent, ils vont en priorité: en Turquie, au Maroc et aux États-Unis.