Avec les fusillades qui augmentent, les jeunes veulent-ils encore rentrer à la police ? "Ça fait partie du métier"

Le roi Philippe, aux premières loges d'une manifestation pas comme les autres. Dans les deux camps qui s'affrontent, des cadets de la police bruxelloise se sont glissés. Ces jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ne sont pas forcément destinés à devenir policiers. L'objectif est de leur faire découvrir le métier sous un nouveau jour. "Sur les réseaux sociaux, on nous montre qu'ils sont méchants. Vraiment méchants, très, très, voilà. Et du coup, quand je suis venue ici, je les ai vus vraiment sympas. C'était pas du tout comme dans les vidéos", indique une jeune fille venue découvrir le métier.

Ces exercices prennent d'autant plus de sens alors que des actes toujours plus violents se multiplient dans les rues de Bruxelles. Mais pas de quoi dissuader ceux qui ont décidé de devenir policiers. "Si j'arrive à intégrer la police, je pourrai aider de mon mieux et que ce genre de choses n'arrive plus", "Ça fait partie du métier, donc je pense qu'il faut vivre avec et il faut juste y aller.", témoignent deux jeunes.