Lodelinsart: le policier qui était entre la vie et la mort est dans une "situation plus stable, mais toujours compliquée"

Ce lundi, une perquisition a dégénéré à Lodelinsart. Des policiers des unités spéciales intervenaient dans le cadre d'un dossier d'association de malfaiteurs, de trafic de stupéfiants, de véhicules et d'armes quand ils ont été la cible de tirs. Un policier a perdu la vie tandis que deux autres ont été blessés, dont un grièvement.

On apprend ce mardi qu'il est dans une "situation plus stable, mais qui reste compliquée. Le pronostic est plus favorable qu'hier", indique le procureur du Roi de Charleroi.