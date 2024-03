Luca Brecel qualifié pour le deuxième tour du World Open en Chine

Malgré un break de 58 d'entrée pour Brecel, Brown a pris la main avec un break de 51 avant d'enchaîner et engranger deux manches d'avance. L'Anglais a pris l'avantage dans chacun des cinq frames suivants, mais Luca Brecel a puni les erreurs de son adversaire. Il n'a plus concédé le moindre frame en signant des breaks de 65, 66 et 80 notamment.

Le champion du monde affrontera le vainqueur de la confrontation entre l'Écossais Stephen Maguire (WS 34) et le Chinois Pang Junxu (WS 29) en 16e de finale.