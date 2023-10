Baisse du pouvoir d'achat: voici les solutions du PTB

Pour nous, il y a besoin d’une véritable rupture au niveau social. Nous nous engageons à rompre avec la politique actuelle des différents gouvernements qui mènent à ce qu’une toute petite minorité de grandes fortunes soit toujours plus riche tandis que les gens s’appauvrissent. Il y a de l’argent en Belgique, avec des multi-millionnaires et des multinationales qui ne paient quasiment pas d’impôt. Il est temps que ces richesses reviennent plus aux travailleurs et travailleuses qui les produisent.

Il faut absolument mettre fin au blocage salarial (prévu par la loi de 1996). Le Ministre socialiste Pierre-Yves Dermagne a signé des arrêtés royaux limitant l’augmentation des salaires à 0,4 % puis 0 % [pour 2023 et 2024, ndlr]. Le résultat, c’est que les marges bénéficiaires des multinationales sont encore plus élevés que sous le gouvernement Michel. En tant que parti de gauche, il est inacceptable de bloquer les augmentations de salaires et de laisser s’envoler les bénéfices des entreprises.

Cela commence par mettre la TVA à 0% sur l’alimentation et faire baisser les accises sur l’énergie et le carburant. Mais plus fondamentalement, il faut aussi bloquer les prix. De plus en plus d’études ont démontré que les augmentations de prix viennent principalement des profits des multinationales. Même le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne ont été obligés de reconnaître cette réalité. Limitons ces bénéfices, plafonnons par exemples les prix de l’énergie. C’est une bonne solution à la fois pour les travailleurs et les ménages, mais aussi pour les indépendants et l’économie. Pourquoi devrions-nous se ruiner pour financer les profits records d’Engie-Electrabel ou de Total et Shell ?

Si vous êtes dans un gouvernement, votre parti reviendra-t-il sur l'indexation automatique des salaires ?

L’indexation des salaires est une magnifique conquête de la classe travailleuse. Nous pensons qu’il faut plutôt renforcer ce mécanisme. Il y a trente ans, le gouvernement Dehaene (composé des socialistes et des chrétiens-démocrates) a décidé de retirer les carburants du panier… Quand on voit l’explosion des prix à la pompe, il est absurde de ne pas prendre en compte les carburants quand on parle du pouvoir d’achat. Si on veut réformer l’indexation des salaires, cela doit être pour la renforcer, pas pour la déforcer.