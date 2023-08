Bart Swings rechausse les rollers pour les Mondiaux, pour une fois situés "au bon moment"

Changer de discipline ne devrait pas affecter la bonne forme de Swings, qui vise plusieurs titres lors de ces Mondiaux, qui dureront jusqu'au 3 septembre à Montecchio Maggiore et Vicenza, en Italie. Dans un café de Louvain où il se rend souvent après l'entraînement, Swings, détendu, a appréhendé le rendez-vous avec quelques journalistes: "Je me sens frais et j'ai l'impression de me remettre en forme".

Ces dernières années, le patineur avait souvent renoncé aux Mondiaux dans la discipline qu'il connaît et apprécie le plus à cause du calendrier. Souvent placé en octobre, le tournoi l'empêchait alors de participer aux épreuves de patinage. Cette année, "le moment est bon" a-t-il déclaré. Sa dernière participation, en 2019 à Barcelone, avait été couronnée de succès puisqu'il y avait remporté trois titres.