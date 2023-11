Bernard économise des milliers d'euros par an grâce aux "low tech": voici quelques-unes de ses astuces

Face au défi du réchauffement climatique, il y a plusieurs écoles. Ceux qui comptent sur les nouvelles technologies et ceux qui prônent d’autres systèmes plus économes en énergie. Les "low tech", ce sont des technologies utiles, accessibles et durables. Des outils souvent faits maisons que certains adoptent au quotidien. Résultat: un impact limité sur la planète et de belles économies. La sobriété technologie au lieu de la surenchère technologique: c’est la séquence Planète Avenir de cette édition.

Bernard rentre du travail lorsque nous le rencontrons. Comme tous les jours, ce professeur dans une école d’ingénieur a fait les 35 kilomètres qui séparent son domicile et son école à vélo. Une fois chez lui, il se sert une tasse de thé. Le geste semble banal, et pourtant: l'eau est chauffée grâce à un ingénieux système.

Les appareils coûtent entre 200 et 300 euros. Le prix peut être réduit si on les construit soi-même.

Ces fours solaires, c’est une low tech. Une technologie utile, accessible et durable. Une philosophie de vie pour Bernard. Chez lui, on se chauffe au bois, on conserve les légumes produits dans le jardin grâce à la lactofermentation… On réduit sa consommation d’énergie, et on bricole beaucoup.

À la clef: plusieurs milliers d’euros économisés chaque année. "C'est un de mes plus grands plaisirs, c'est de réparer, de faire avec ce que j'ai. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit", confie Bernard.

Chauffage sans combustible fossile ni électricité