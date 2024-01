Bientôt un accompagnement gratuit pour les personnes atteintes de burnout: voici les aides annoncées

Le gouvernement fédéral intensifie la lutte contre les maladies de longue durée. Les personnes présentant les premiers signes d'épuisement professionnel (burn-out) bénéficieront de conseils gratuits. Une législation visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques, à cause desquels 200.000 travailleurs et indépendants sont absents du travail depuis plus d'un an, devrait en outre être bientôt votée, selon les éditions du Tijd et de L'Echo de mercredi.

En Belgique, un demi-million de travailleurs et d'indépendants sont restés à la maison pendant plus d'un an pour cause de maladie. Un tiers des cas concerne des personnes souffrant de lésions dorsales et musculaires. Dans un autre tiers des cas, il s'agit de troubles psychosociaux, dont le burn-out.