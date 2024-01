Boire ou conduire: la 17e édition du week-end sans alcool ni drogue au volant débute ce vendredi

La 17e édition du "week-end sans alcool au volant", à l'initiative de la police fédérale de la route, débutera ce vendredi soir, 18h, et durera jusqu'à lundi matin, 6h.

Cette action est menée dans l'ensemble du pays et est dite "intégrée", car les deux polices, locale et fédérale, collaborent pendant toute la durée des contrôles. Lors de la précédente édition, en juin 2023, 2,29% des conducteurs et conductrices contrôlés étaient en infraction. Il s'agissait alors d'une augmentation par rapport à l'édition organisée au mois de janvier 2023 lorsque 1,62% des usagers de la route soumis à un contrôle conduisaient sous l'influence d'alcool ou de drogue. La police rappelle que la conduite sous influence est l'un des principaux facteurs de risque contribuant aux accidents de la route.