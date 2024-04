La Ligue des Famille appelle à augmenter le nombre de congés payés par an: "Tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne"

Près de 50 ans après l'obtention des 20 jours de congés payés par an, la Ligue des familles a appelé lundi le prochain gouvernement à passer à 25 jours. "Il est temps que des mesures concrètes soient prises pour répondre aux défis majeurs de conciliation entre travail et vie de famille", a-t-elle estimé dans un communiqué.

Au total, 44% des parents sondés en Wallonie et à Bruxelles n'ont actuellement droit qu'aux 20 jours de congés légaux. "Certains employeurs en prévoient davantage, mais tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne", a noté l'association. L'enquête démontre en effet que 58% des parents à faibles revenus ne disposent que de quatre semaines de congés par an. Ils ont aussi "moins accès au télétravail et au congé parental".

"Dans le débat public, on voit souvent ces mesures sous l'angle du coût pour les pouvoirs publics ou les employeurs. Il ne faut pas oublier les coûts cachés de l'inaction en la matière : l'invalidité explose et concerne en majorité les femmes, qui restent le plus souvent en charge des tâches familiales", a argumenté la directrice de la Ligue des familles, Madeleine Guyot, avant de rappeler que la Belgique est à la traîne en Europe.

L'Espagne prévoit un minimum de 30 jours de congés, le Luxembourg en prévoit 26, le Danemark, l'Autriche, la France, et la Suède, 25 jours, l'Allemagne et la Finlande 24. Seuls les Pays-Bas restent à 20 jours, comme la Belgique, a précisé l'association. Plus de 1.000 parents wallons et bruxellois ont été sondés pour cette enquête.