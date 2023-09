Bonne nouvelle pour les familles: le prix des crèches subventionnées va diminuer

Tout comme 37.000 familles en Fédération Wallonie-Bruxelles, Noélie dépose son fils à la crèche. Une habitude qui coûte en moyenne 463 euros par mois, selon l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). "Et quand on entend les prix, certains qui paient 500 euros par mois, c’est assez élevé quand même. Cela représente un budget vraiment conséquent et donc des sacrifices parfois à côté", confie cette jeune maman. "La crèche, cela coûte cher. On paie cher parce qu’on travaille à deux, donc nous n’avons pas assez de réductions", témoigne une autre maman.

Une réduction jusqu’à 34%