Bonne nouvelle pour votre portefeuille: vos trajets en train entre le domicile et le travail bientôt mieux remboursés

Un accord dégagé au sein du Conseil National du Travail (CNT) lundi soir prévoit un remboursement plus conséquent des déplacements en train entre son domicile et son lieu de travail, annonce Georges Gilkinet, le ministre de la Mobilité (écolo), mardi matin.

Le communiqué avance que le train sera beaucoup mieux remboursé pour près de 100.000 navetteurs, grâce à cet accord. Dès l'été, ils pourront bénéficier "d'un remboursement de 24% plus élevé de leurs déplacements en train. Ainsi, là où ils payaient 44% du prix de leur abonnement, ils n'en paieront plus que 20%", explique le ministre. "Cette formule améliorée présente un réel impact positif : pour les citoyens concernés, elle se traduit par un avantage net allant jusqu'à plusieurs centaines d'euros chaque année pour les longues distances", se félicite M. Gilkinet.

Le ministre voit en outre dans cet accord "un signal positif": "celui de soutenir les travailleurs qui optent pour le mode de déplacement le plus respectueux de l'environnement, et de rendre le train encore plus attractif pour convaincre davantage de travailleurs de monter à bord".