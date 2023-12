Bruxelles va réduire drastiquement le nombre d'opérateurs et de trottinettes sur son sol: "Cela m'angoisse, c'est une sélection"

"Non, c’est nécessaire. C’est indispensable pour la mobilité à Bruxelles dé réduire le nombre de trottinettes et le nombre d’opérateurs ? Aujourd’hui, ce n’est plus tenable à la fois pour les opérateurs, les citoyens et pour la ville. Donc c’était nécessaire. En revanche, cela m’angoisse puisque c’est une sélection. Aujourd’hui, il y a neuf opérateurs et demain il n’y en a plus que deux. Pour mes équipes et pour moi, cela m’angoisse dans l’hypothèse où on ne serait pas retenus, ce serait extrêmement problématique."

Dans le décor, évidemment, cela va remettre de l’ordre. Dott, c’est 40.000 trottinettes, 10.000 vélos électriques, 600 collaborateurs dans plusieurs grandes villes jusqu’en Israël. Vous pourriez vous adapter en cas de choix défavorable sans licencier du personnel ?

"Aujourd’hui, à Bruxelles, on a 60 personnes en CDI et entre 15 et 20 personnes en intérim qui bossent chez nous. Les premiers CDI ont été signés dès 2019, donc ce n’est pas du tout quelque chose d’opportuniste dans nos valeurs. Comment on pourra s’orgabiser pour ces 60 personens ? C’est très difficile. Aujourd’hui, on travaille dans d’autres villes en Belgique, à Gand, à Charleroi, à Alost, à Liège. Mais on ne pourra pas absorber 60 personnes sur ces villes-là, donc il faudra trouver des solutions et cela va être très compliqué."