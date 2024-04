Le Parlement européen prolonge les facilités d'échange commercial avec l'Ukraine: des restrictions sont prévues pour protéger les agriculteurs

Sous pression des agriculteurs et d'États membres voisins de l'UE, qui y voient une concurrence déloyale, les dirigeants européens ont restreint cette libéralisation.

Par 428 voix contre 131, et 44 abstentions, les députés ont voté la prolongation de la suspension des droits de douane à l'importation et des contingents des produits agricoles ukrainiens pour une année supplémentaire, jusqu'au 5 juin 2025, afin de soutenir le pays agressé par la Russie.

Ainsi, un dispositif d'urgence pourra être déclenché par la Commission pour les produits agricoles dits "particulièrement sensibles", comme la volaille, les œufs, le sucre, l'avoine, le gruau, le maïs et le miel.

Si les importations de ces produits dépassaient la moyenne des volumes d'importation enregistrés au second semestre 2021, et de l'ensemble des années 2022 et 2023, les droits de douane pourront être remis en place.

En ce qui concerne le blé, la Commission pourra prendre des mesures rapides et imposer toutes celles qu'elle juge nécessaires en cas de perturbation importante du marché européen, ou d'un ou de plusieurs États membres de l'UE, en raison des importations ukrainiennes.