"Ce n'est pas digne": un accord signé pour réintroduire les droits de douane sur des produits ukrainiens... mais pas tous

Les Etats de l'UE et le Parlement européen se sont entendus mercredi pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane --oeufs, volailles, sucre, avoine, maïs et miel--, répondant à un motif de colère du secteur.

L'accord conclu dans la nuit reconduit pour un an, à partir de juin, l'exemption de droits de douane accordée depuis 2022 à l'Ukraine dans le contexte de la guerre, mais en l'assortissant de "mécanismes de sauvegarde" ciblant des produits "particulièrement sensibles", dont certaines céréales mais pas le blé et l'orge comme le réclamaient les eurodéputés. Marianne Streel, la présidente de la fédération wallonne de l’agriculture, le déplore très fortement. "C'est dramatique pour les agriculteurs européens", dit-elle. "Car on voit le prix de ces marchandises chuter et bien en-dessous des coûts de production. Ce n'est pas digne et pas compréhensible de la part de l'Europe."