Certaines pièces valent des millions d'euros: ce collectionneur belge nous raconte l'incroyable business des cartes Pokémon

Anthony Mercadante est un grand fan des cartes Pokémon. Depuis des années, il collectionne les paquets et les cartes, disposant chez lui d'une collection de plusieurs milliers de pièces. Certaines ont de la valeur, bien qu'il ne sache pas estimer ce que représente, financièrement parlant, sa collection actuelle. Il a préféré, à la place, créer sa propre boutique en ligne, dédiée à cet univers si particulier.

Il faut dire qu'aujourd'hui, les cartes Pokémon sont des produits intéressants. Nombreux sont les passionnés à se manifester pour compléter des collections parfois exceptionnelles. Chez Anthony, la valeur des coffrets a plus que doublé en quelques mois. "Il y a un an, on était à approximativement 200 à 300 euros. Ici, on est entre 600 et 700 euros, on frôle les 700", nous confie le fondateur du Belgium Pokemon Center.