Droit à la déconnexion: 54% des employés seraient sollicités par leur employeur en dehors des heures de travail

Depuis le 1er avril 2023, les entreprises de plus de 20 personnes doivent mettre en place des modalités pratiques pour garantir le droit à la déconnexion. Pourtant, selon un sondage réalisé par Protime, 54% des employés sont sollicités plus ou moins régulièrement par leur employeur en dehors de leurs heures de travail. "Un des impacts du télétravail et du fait que l'on travaille chez soi, c'est le fait que les frontières entre vie privée et vie professionnelle deviennent de plus en plus vaporeuses", note Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta.

Le sondage indique aussi que 83% des employés approuvent le droit à la déconnexion et qu'un tiers d'entre eux dit ressentir moins de stress depuis la mise en place du droit à la déconnexion. "Les week-ends, ce sont les week-ends et les soirs, ce sont les soirs. Je trouve ça important que la vie privée et la vie professionnelle soient séparées", explique Lara, gestionnaire de patrimoine architectural.