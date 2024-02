Ces jeunes qui donneraient tout pour devenir célèbres: derrière la notoriété, il y a pourtant bien souvent un revers de la médaille

Entre les réseaux sociaux et les émissions télévisées, les jeunes sont de plus en plus nombreux à espérer devenir célèbres, et à rêver d'une vie de paillettes. Mais devenir star n'est pas sans risque : il y a aussi un revers de la médaille.

Juliette a 22 ans et elle a placé toutes ses économies dans cette formation, dans l'espoir de tenter sa chance à Londres, le bastion des comédies musicales. "Je voudrais vivre de mes passions, comme la danse, le chant", explique-t-elle. "Il faut être célèbre pour percer, c'est indéniable. Ce sont les gens qui font qu'on va être vu". Un rêve de gloire qui a un coût : 4.000 euros par an, pour 9 heures de cours par semaine. Chant, danse, théâtre : le tout est coordonné par le directeur d'académie, Jonathan. Il est bien placé pour savoir que le monde des paillettes peut parfois être impitoyable.

Elles ont à peine plus de vingt ans et rêvent d'être un jour sous le feu des projecteurs. Alors 3 soirs par semaine, de nombreuses jeunes femmes prennent des cours de comédie musicale dans une école privée très sélect, qui a ouvert il y a deux ans à Uccle.

En effet, en 2003, le Liégeois n'a que 17 ans quand il remporte le premier numéro de la Nouvelle Star... Sa vie bascule : il devient l'idole de toute une génération. Un succès fulgurant mais aussi éphémère. "Un moment, c'est plus compliqué, car on est moins sollicité, on reçoit moins de courriers et on prend les choses de manière très personnelle", explique-t-il.

Aujourd'hui, à 38 ans, Jonatan a dû se réinventer et il donne des cours de chant à la nouvelle génération. Pour devenir célèbre, c'est sur les réseaux sociaux que misent les jeunes : Tiktok et Instagram sont de véritables vitrines de leur savoir-faire ou simplement de leur paraître.

Instagram et Tiktok : boosters de carrière