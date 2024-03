"C’est beaucoup trop tôt": le printemps est en avance, quels risques cela comporte pour notre biodiversité?

Le printemps arrive plus tôt que prévu cette année. En cause ? Une légère hausse des températures, précisément 1,77 degré au-dessus de la moyenne de saison. Ce réchauffement, qui peut paraître anodin, entraîne des conséquences sur l’ensemble de notre écosystème…

Chez Simon, pépiniériste, c’est la période la plus chargée de l’année. Le printemps arrive et les citoyens commencent à penser à leurs jardins. Cette année, le rempotage a démarré quinze jours plus tôt que d’habitude : "ça reste quand même toujours des jeunes plantes, donc il faut être sûr qu’elles ne s'abîment pas trop avec le gel. Mais ici, il fait tellement chaud, tellement bon qu’on a déjà commencé à sortir des plantes de serre. On est en train de rempoter des plantes qu’on aurait jamais rempotées à cette période-ci il y a quelques années".

Les bourgeons pointent le bout de leurs nez, l’air s’adoucit, les oiseaux chantent… Dans 11 jours, le printemps débutera officiellement. Mais pour les observateurs aguerris, les premiers signes sont déjà présents. La nature se réveille doucement de son hibernation hivernale et depuis quelques années, un constat se confirme : cet éveil se produit de plus en plus tôt avec des conséquences pour la biodiversité.

Face au changement climatique, ce pépiniériste tente de cultiver de nouvelles plantes, comme cette sauge qu’on rencontre généralement plus au sud et qui n’a finalement pas survécu à l’hiver. Les certitudes du passé sont devenues des incertitudes du présent. "Aujourd’hui, on avance à tâtons", explique Simon De Witte. "On essaye, on retire beaucoup plus que ce qu’on faisait avant. On peut plus se dire à 100% "On prend cette expérience comme une vérité"".

L’incertitude touche aussi José Artus et ses abeilles. Cet apiculteur, qui a installé ses ruches à Ferrières depuis plusieurs années, observe l’impact climatique sur ses petites bêtes. Aujourd’hui, elles ont tendance à sortir plus tôt, ce qui les met en danger. "On accuse les chocs thermiques de 20 degrés. Un être vivant tel que celui-là ne peut pas l’encaisser comme ça. Ces chocs thermiques, il n’y en avait pas y a cinq ans", explique-t-il ainsi.

Outre ses abeilles, José voit son saule fleurir toujours plus tôt : "Cet arbre était en fleur vers le 10-15 avril. Maintenant il est en fleur depuis le premier mars. Il y a six semaines de décalage, c’est beaucoup trop tôt".