"C'est de la folie pure": le porte-parole d'Infrabel revient sur les images d'une mère avec son landau sur un passage à niveau

C'était hier matin à Ath. Alors qu'un train est sur le point d'arriver, une dame traverse avec son landau. Ça, c'est de la folie Frédéric Sacré ?



C'est de la folie pure. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit que cette dame avait décidé de jouer à la roulette russe avec son enfant. Parce qu'en effet, à quelques secondes près, elle est percutée par un train qu'elle n'a peut-être pas vu et peut-être pas entendu. Parce que oui, il faut le rappeler, un train ça fait de moins en moins de bruit et on a du mal à estimer sa vitesse. Les trains vont vite et il faut parfois quelques secondes à peine pour qu'il soit à votre hauteur. Donc, en effet, c'est totalement inconscient comme comportement, et ça l'est d'autant plus lorsqu'on est accompagné d'un enfant.

Malgré les 11 morts de l'an dernier et toutes les campagnes que vous avez et que vous continuez de mener, des gens continuent de prendre des risques inconsidérés. C'est bien ce qu'il se passe ?



Oui, 11 morts, c'est si on prend les accidents au passage à niveau, mais également aussi les personnes qui sont percutées alors qu'elles se promènent le long des voies ou qu'elles les traversent en gare par exemple. C'est un même comportement à dénoncer. Donc, en effet, on essaie de sensibiliser ces gens qui ont sans doute pour dénominateur commun le sentiment de ne pas avoir couru de risques. Mais voilà on le voit, entre le sentiment de ne pas courir de risques et l'accident, c'est parfois ténu. Donc on essaie de toucher ces gens en jouant sur différents registres ces dernières années. On a tenté des campagnes chocs et la dernière en date (...) c'est la parole à ceux qui restent. Donc nous sommes allés à la rencontre notamment d'une maman qui a perdu son enfant suite à une imprudence, à un passage à niveau. Moi, quand j'écoute le témoignage de cette maman, quand j'écoute le témoignage de ce policier, qui a été amené à intervenir aussi sur des accidents, à informer les proches des victimes, ça fait tout aussi froid dans le dos et on l'espère et on croise les doigts en le disant que ça va amener à faire évoluer les consciences.



Alors autre problème causé par ces comportements : ça provoque des retards.



C'est vrai. Tout d'abord, le souci de la vie humaine passe avant tout au sein d'Infrabel, mais il est clair que ça pèse aussi très lourdement sur la ponctualité et que c'est une des raisons supplémentaires de ne certainement pas courir de risques. Et à propos du risque, il est important de préciser que dans 7 accidents sur 10, la personne impliquée à un passage à niveau, est un riverain, donc quelqu'un qui est domicilié dans la commune ou dans la commune voisine. Ce qui atteste d'une chose, c'est que ce n'est pas la méconnaissance des lieux qui aboutit à l'accident, c'est au contraire la témérité, l'habitude : 'Je connais l'endroit et je ne fais plus vraiment attention lorsqu'on s'approche d'un passage à niveau'. Rappelons-le, il est essentiel de surveiller la couleur du feu et si c'est rouge, je m'arrête avant même que les barrières s'abaissent.