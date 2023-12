"C’est l’esprit de Noël, c'est formidable": Jean, un artiste peintre, décore des vitrines de magasin devant des clients émerveillés

Cette année, la fresque la plus demandée est une composition minimaliste et graphique. L’artiste peintre que nous avons rencontré a commencé son travail au petit matin. Le défi est de décorer la vitrine d'une boulangerie, sans la dissimuler. Il travaille sans croquis, d’un geste assuré. "J’ai choisi de faire légèrement incliné, de manière visible. Je ne suis pas mis au défi de faire une ligne parfaitement horizontale. C'est une solution de facilité et ça donne bien", confie Jean Belli, un artiste peintre.

A une semaine de Noël, certaines vitrines de magasins ne sont pas encore décorées et les artistes peintres ne savent plus où donner de la tête. Pourquoi est-ce encore le rush ?

Le peintre a prévu 1h pour finaliser la fresque. Elle prend naissance sous les yeux des premiers clients, émerveillés. "C'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment impressionnant, c'est très beau", dit l'un d'entre eux. "C’est l’esprit de Noël, c'est formidable", commente une cliente.

Hélène est allemande et ce genre d’artisanat n’existe pas dans sa région. Elle compte montrer la fresque à ses parents. "Ce qui me plaît est que c’est fait à la main, unique, adapté à la taille du magasin. Ce n'est pas une impression de posters ou de quelque chose en plastique", souligne-t-elle.

Cette période est de loin la plus chargée pour l’artiste. Son agenda était complet, il n’a pas pu se libérer plus tôt pour cette boulangerie. En 30 ans de métier, il a vu une nette évolution. La demande augmente, il y a de nouveaux clients. "C’est une nouveauté par rapport aux périodes précédentes. De plus en plus, c'est à la mode. Les communes aiment bien financer des décorations pour les commerces de leur commune", déclare l'artiste peintre Jean Belli.