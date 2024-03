"C’est totalement incohérent": le PDG de Pairi Daiza s'inquiète du projet de loi interdisant la cigarette dans les parcs animaliers

La Chambre se penche ce jeudi sur la mesure anti-tabac dans les parcs d’attraction, les zoos, autour des terrains de sport et dans les plaines de jeux.

Il sera aussi interdit de fumer dans les parcs d'attractions, les zoos, autour des terrains de sport et dans les plaines de jeux. Le texte sera débattu ce jeudi en séance plénière à la Chambre.

La Chambre a approuvé jeudi dernier un projet de loi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke qui instaure de nouvelles limitations en ce qui concerne la vente d'alcool et de produits du tabac. La loi contient plusieurs mesures anti-tabac :

Eric Domb, le PDG de Pairi Daiza se dit inquiet de la mesure qu'il juge totalement inefficace. "La protection de la santé de nos enfants contre les méfaits du tabac est salutaire. Toutefois, interdire l’usage du tabac dans les parcs d’attractions et les jardins zoologiques mais le tolérer sans la moindre limitation dans les espaces publics fréquentés régulièrement par les enfants et les familles, comme les plages, les espaces verts et les parcs publics, c’est totalement incohérent", a réagi le patron de Pairi Daiza.

"J’ai vraiment l’impression que cette mesure a été imaginée lors d’une réunion où l’ordre du jour était : "Comment faire semblant d’agir tout en évitant soigneusement d’aborder le vrai problème"", a-t-il ajouté.

Eric Domb se demande comment les directions des parcs d'attractions feront appliquer la mesure. Avec quels moyens et quelles sanctions ? Le fondateur du parc hennuyer a envoyé une lettre à tous les députés demandant de réfléchir à l'impact du texte avant de le voter.