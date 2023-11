"C'était aussi l'enfant de quelqu'un": ce tweet de l'ambassadrice d'Israël sur Marc Dutroux crée la polémique

Ce mercredi soir, l’ambassadrice d’Israël revient sur son message qu’elle a modifié depuis… Elle a changé la comparaison de Marc Dutroux à Salah Abdeslam… "Je suis désolé d’avoir utilisé ce nom. C’était inapproprié. Mais j’ai été également extrêmement choqué quand j’ai ouvert De Morgen. Et j’ai vu un terroriste, un drapeau du Hamas sur ses épaules, à côté d’une photo d’une petite fille tenant un ours en peluche bleu… et ce sous-titre 'Après tout, ils sont tous le fils de quelqu’un.' L’un d’entre eux est un criminel. Vous n’auriez pas vu Monsieur Vandecasteele et Assadi en photo dans De Morgen avec comme légende 'Après tout, ils sont tous les fils de quelqu’un.'", a justifié Idit Rosenzweig-Abu, ambassadrice d’Israël en Belgique.

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a contacté l’ambassadrice ce mercredi. Un appel à de la modération, de la retenue et de l’empathie lui a été demandé.