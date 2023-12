"Chaque nom compte": la caserne Dossin recherche les visages et les identités des déportés de la Belgique vers Auschwitz

Michel Fischler a perdu ses grands-parents et ses cinq oncles et tantes lors de l’extermination nazie. Son père, seulement, a survécu. Il a retrouvé les portraits de sa famille avec l'aide de Veerle Vanden Daelen, l’historienne du musée.

Un mur de regards et de sourires à l'entrée du musée de la caserne Dossin. Un mur de photos qui s’étend sur trois étages. En tout, 25 843 personnes déportées depuis la caserne Dossin. Seules 1405 sont revenues du camp d’Auschwitz.

Michel connaît bien les lieux mais l'émotion est toujoours aussi forte quand il y vient. "Même avec l'âge et en racontant ces souvenirs depuis longtemps, ça me prend encore quand je vois un mur pareil, surtout parce qu'il y a des personnes de la famille…", confie-t-il. "Ma grand-mère et des petits enfants n'ont même pas été tatoués pour le travail, ils ont été menés directement aux chambres à gaz. Ils ont été gazés et brûlés."



Dans le musée, le mur est un monument, et il n’est pas figé. "Il y a encore des photos qui manquent, il y a des silhouettes qui indiquent que c'était un enfant, une femme, un homme…", montre Veerle Vanden Daelen, historienne et conservatrice de la Caserne. "On continue à rechercher ces photos." 4890 visages n’ont pas été retrouvés pour l’instant.

Rendre leur humanité aux victimes