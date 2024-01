"À Châtelet, l'éducation aux gestes qui sauvent dès la primaire: "Certains enfants ont déjà été témoins ou victimes d'un accident"

Dans cette petite salle de classe, Steve apprend les gestes de premier secours. Face à lui, son élève Jules déclare : "Romane vient de chuter dans la cour de récréation. Elle a chuté sur une plaque de glace. Elle ne répond plus. C'est parti !"

Étalée par terre, Romane joue le jeu. Jules, quant à lui, réagit immédiatement. Il sécurise les lieux pour éviter des suraccidents. "On tient à sa sécurité, à celle des autres et puis à celle de la victime. Après, j'agis et je mets des panneaux et tout ça pour que tout le monde soit en sécurité. Et puis j'appelle le 112", explique le petit garçon.