Chiens, chats, lapins : le Centre de Soins pour la Faune Sauvage est "en détresse" et n'accueille plus d'animaux domestiques

Depuis le 1er janvier, le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles ne prend plus en charge les lapins, perruches, serpents et autres animaux domestiques. Notre journaliste Kaïma Boudiaf s'est rendue sur place pour recueillir quelques explications sur cette décision.

Suite à cette décision, beaucoup se demandent où iront ces animaux domestiques qui étaient accueillis jusqu'ici. "Il n'y a pas de solution idéale", explique Natalia Grega, porte-parole de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO). "Pour certains animaux, comme les lapins, les canaris, les perruches; il existe des alternatives comme des refuges en région bruxelloise et alentours, comme Help Animals ou le refuge de Veeweyde… Mais je tiens à signaler que le secteur du refuge animalier est vraiment en détresse, il est grand temps de trouver des solutions, de co-construire des solutions à long temre avec les acteurs de terrain."

Le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles accueille et prend en charge des hérissons, des renards, des chauves-souris, des cygnes… Mais plus d'animaux domestiques depuis le 1er janvier.



L'an dernier, plus de 3.500 animaux ont été pris en charge au Centre de Soins pour la Faune Sauvage. Un chiffre considérable qui a mené la structure à prendre la décision de ne plus accepter les animaux domestiques. "La situation est vraiment intenable. La mission initiale de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux est vraiment le soin à la faune sauvage, il est important de se recentrer là-dessus", poursuit Natalia Grega. "Parce qu'il y a vraiment énormément de risques dans le fait d'accueillir des animaux domestiques ici, comme la propagation de maladies entre animaux domestiques et animaux sauvages mais aussi parce que les infrastructures ne sont plus adaptées pour autant d'animaux."

Jusqu'ici la prise en charge d'animaux domestiques rajoutait environ 30% de travail supplémentaire pour les bénévoles.