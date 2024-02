Clara Lassaux et Julien Carraggi sacrés champions de Belgique à Herent

Clara Lassaux et Julien Carraggi sont devenus champions de Belgique de badminton dimanche à Herent près de Louvain.

C'est le deuxième titre national pour la Limaloise, 22 ans, sacrée pour la première fois l'an dernier à Gembloux. Clara Lassaux a battu en finale Noa Dauphinaix (21-10, 21-7) ajoutant à son palmarès un titre en double conquis plus tôt dans la journée avec Flore Vandenhoucke. Le duo a pris la mesure en finale des soeurs Demeyere, Lisa et Marie 21-10 et 21-8.

Julien Carraggi ajoute lui un 3e titre à son actif après avoir battu en finale dimanche le tenant du titre Elias Bracke 16-21, 21-14 et 21-12. Le Bruxellois, 23 ans, avait été sacré en 2021 et 2022.