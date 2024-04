Difficultés de sommeil, nervosité, dépression: un rapport dévoile que la santé mentale des femmes est plus affectée que celle des hommes

Partager:

En Belgique, les femmes présentent de manière générale une moins bonne santé mentale que celle des hommes, avec une prévalence plus élevée de troubles anxieux et dépressifs à l'âge adulte, d'après le rapport "Santé des Femmes" publié lundi par Sciensano.

Le rapport "Santé des Femmes", publié lundi par Sciensano indique que les femmes belges présentent une moins bonne santé mentale que les hommes depuis leur adolescence. Un écart qui se creuse dès le "début" L'écart entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé mentale se creuse dès l'adolescence, davantage de filles signalant des symptômes psychosomatiques tels que des difficultés de sommeil, de la nervosité et de l'irritabilité. De manière générale, les jeunes femmes connaissent également plus souvent des sentiments de stress ainsi que des humeurs et émotions liées à la dépression. Elles ont en outre une moins bonne perception de leur propre apparence que les garçons. À lire aussi Les changements de saison ont-ils un impact sur notre santé mentale ?

Toutefois, les filles ont de meilleurs comportements de santé, à l'exception de l'activité physique, et prennent "mieux soin d'elles-mêmes", selon l'institut de santé publique. La santé mentale en déclin sur le lieu de travail À l'âge adulte, les femmes obtiennent souvent de plus mauvais résultats que les hommes et déclarent de plus grands besoins en matière de soutien psychologique, mais elles sont plus susceptibles que les hommes de recourir aux services de soins de santé mentale. "La prévalence plus élevée des troubles anxieux et dépressifs chez les femmes peut s'expliquer par divers facteurs biologiques, sociétaux ou liés aux soins de santé", explique Sciensano. 29% des femmes ont rapporté avoir subi de l'anxiété au travail dans l'année écoulée Sur le lieu de travail, les femmes se disent aussi plus souvent victimes de violences et harcèlements sexuels que les hommes, à 9,1% contre 2,5%, selon une étude européenne citée dans le rapport. Aussi, 29% des femmes ont rapporté avoir subi de l'anxiété au travail dans l'année écoulée, contre 22% des hommes. "Des progrès ont été réalisés dans la mise en place de projets de surveillance de la santé des travailleurs en Belgique, mais les informations par genre sont souvent fragmentées ou incomplètes", précise l'institut.