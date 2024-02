Colère des agriculteurs: des manifestants tentent de franchir les barrières devant le Parlement européen, des projectiles jetés sur la police

Les agriculteurs et agricultrices sont arrivés en nombre dans les rues de Bruxelles depuis mercredi soir afin de faire entendre leurs revendications en marge d'un sommet européen. Au moins 1.300 tracteurs, venus de Belgique et de l'étranger, ont déjà été comptabilisés par la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles dans le quartier européen et aux alentours. Des discours ont démarré en fin de matinée sur la place du Luxembourg, épicentre de la protestation.

Les lignes de bus 12, 21, 56 et 64 sont limitées à Ambiorix, alors que les lignes 34, 54, 71, 80 et 95 sont déviées depuis la Porte de Namur. Soit les bus se rendent vers leur terminus respectif, soit ils font demi-tour, a précisé Françoise Ledune, porte-parole de la Stib.

D'épaisses fumées dégageant une odeur âcre peuvent être aperçues sur la place du Luxembourg, où les manifestants se sont rassemblés. Du fumier et de la paille ont été répandus sur le sol et certains protestataires ont allumé des braseros sur la place.

En Flandre occidentale, des blocages sont organisés sur l'E40 à Oostduinkerke. Sur la N31 à Bruges, en direction de Zeebrugge, et sur l'E34 en direction d'Anvers, entre Bruges-Nord et Knokke-Heist, des retards sont pointés.

La place du Luxembourg, aux abords du Parlement européen, se situe au cœur de la manifestation du secteur agricole en marge d'un sommet européen extraordinaire. Un millier de tracteurs venus des quatre coins du pays et de l'étranger, notamment d'Italie, ont été confirmés dans les rues de Bruxelles par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Les agriculteurs affichent leur mécontentement quant aux accords de libre-échange noués entre l'Union européenne et d'autres pays, la complexité administrative, des normes européennes jugées "incompréhensibles" et les prix des produits vendus à l'agro-industrie.

La Stib invite donc ses usagers et voyageuses à se renseigner au fil de la journée de l'évolution de la mobilité via son application mobile.

Jeudi vers 07h30, six lignes de bus sont limitées à Ambiorix, à savoir les lignes 12, 36, 56, 59, 64 et le 79 qui passent par le quartier européen. "Les bus roulent bien, mais sont donc limités à cet arrêt et n'entrent pas dans le quartier européen", a précisé la porte-parole.

La porte-parole du service bruxellois de transports publics souligne toutefois que la situation est très changeante en fonction du passage de ces véhicules, qui se rassemblent en vue des actions prévues. Des discours et actions symboliques sont attendues vers 10h30 au rond-point Schumann et à la place du Luxembourg.

07h16

Bruxelles s'éveille dans les embouteillages

Bruxelles s'est éveillée dans les embouteillages et au bruit des klaxons jeudi matin, alors qu'un millier de tracteurs sont attendus dans la capitale pour dénoncer "l'incohérence des politiques européennes" en matière d'agriculture. Le nord, surtout, était englué dans les ralentissements vers 06h00.

Il faut compter une trentaine de minutes de trajet supplémentaire sur l'autoroute E40 entre Ternat et Grand-Bigard et déjà 45 minutes sur le ring intérieur entre cette localité et Jette, indique Touring sur son site. Dans une moindre mesure, le trafic est également perturbé sur l'E411 (A4) depuis Namur vers Bruxelles entre Jezus-Eik et le carrefour Léonard. Au sud de Bruxelles, le ring extérieur est encombré entre La Hulpe et Groenendaal, entre Waterloo Centre et La Hulpe et du côté de Hal entre Beersel et Huizingen.

Dans les rues de Bruxelles, les agriculteurs ont réveillé la population aux sons de leurs klaxons, qui ont notamment retenti du côté d'Etterbeek en direction du rond-point Schuman, dans le quartier européen, a constaté sur place l'agence Belga. Bruxelles Mobilité a d'ailleurs annoncé à 07h00 la fermeture "prochaine" du quartier autour du rond-point Schuman. Un sommet européen doit se tenir ce jeudi. En prévision, la police a indiqué que le tunnel Reyers-Centre sera aussi fermé.

Les tunnels Annie Cordy et Madou en direction de la Gare du Midi sont, eux, déjà fermés à la circulation. La place du Luxembourg, qui accueille le Parlement européen, et les rues adjacentes sont elles aussi barrées, précise la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles. Bruxelles Mobilité invite donc à privilégier les transports en commun et alternatives à la voiture.