Colère des agriculteurs: la commission européenne revient sur l'obligation "jachères"

La Commission européenne a proposé mercredi de prolonger, cette année 2024, la dérogation "jachères" à la politique agricole commune (PAC), donnant ainsi une première réponse aux protestations d'agriculteurs dans plusieurs pays d'Europe.

Dans la nouvelle PAC entrée en vigueur début 2023, les aides versées aux agriculteurs sont davantage conditionnées au respect de critères agro-environnementaux, avec notamment l'obligation, pour les exploitations de plus de 10 ha, de laisser au moins 4% des terres arables en jachères ou de les dédier à des éléments agro-écologiques (haies, bosquets, fossés, mares, etc.). Ce taux minimum peut être ramené à 3%, s'ils y ajoutent 4% de cultures intermédiaires ("dérobées") ou fixatrices d'azote sans produits phytosanitaires, pour atteindre 7% favorables à la biodiversité. Après le déclenchement du conflit ukrainien, l'UE a suspendu l'application de cette condition pour pouvoir produire davantage et compenser les perturbations de l'offre céréalière d'Ukraine et de Russie. Cette dérogation a expiré fin 2023, malgré l'appel cet automne d'une dizaine d'États réclamant sa prolongation au moins partielle pour 2024.