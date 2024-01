"On commence à avoir la corde au cou": les agriculteurs poursuivent leurs actions en Wallonie ce samedi

Les agriculteurs belges restent mobilisés ce samedi. Les actions d'hier n'étaient qu'un premier coup de semonce, elles se poursuivent aujourd'hui. Et la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) annonce d'ores et déjà plusieurs blocages pour dimanche.

Les agriculteurs belges repassent à l'offensive ce samedi. De nouvelles actions ont lieu en Wallonie, des barrages filtrants sont installés à plusieurs endroits, notamment au rond point de Wierde, sur la nationale 80 à Bouge, du côté de Villers-le-Bouillet, à Libramont, Soignies, Tournai ou encore Corbais, dans le Brabant wallon. Les agriculteurs seront aussi présents ce samedi soir à Mons en Lumière, selon nos confrères de Sudinfo.

A Villers-le-Bouillet, les tracteurs bloquent les routes et certains automobilistes sont contraints de faire demi-tour. Les agriculteurs distribuent des tracts et des oignons pour sensibiliser la population. "Les plus anciens d'entre nous se rendent compte que le métier a vraiment changé et qu'on passe aujourd'hui 2h par jour à notre bureau alors qu'on a d'autres choses à faire", regrette Henry Lhoest, agriculteur. "Je pense que le monde politique ne s'est pas rendu compte que chaque fois, il ajoutait une couche supplémentaire à la lasagne administrative qu'il nous impose. Et à un moment, trop c'est trop", poursuit-il.