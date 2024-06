Combien de fois changerez-vous d'employeur pendant votre carrière? Découvrez la tendance en Belgique

L'arrivé de jeunes travailleurs sur le marché du travail change-t-elle la donne? "Ce n'est pas forcément le cas si on analyse les chiffres de manière globale", commente Florent Vanden Bergh. En 2014, l'ancienneté moyenne était de 10 ans et 11 mois contre 11 ans et 4 mois aujourd'hui. Cela signifie que les Belges restent en moyenne 5 mois de plus auprès d'une seule et même entreprise.

Y a des différences en fonction des secteurs d'activité? "Oui, il y a des différences plus ou moins importantes", poursuit notre journaliste. Dans le secteur de la finance, par exemple, en 2014, l'ancienneté moyenne était de 18 ans: elle est de 26 ans aujourd'hui. Dans le secteur de l'industrie, "c'est globalement stable": les travailleurs restent en moyenne 11 ans et 7 mois dans la même entreprise. Du côté du commerce, "c'est un petit peu différent", souligne Florent Vanden Bergh. "On a le sentiment qu'ils sont fidèles un tout petit peu moins longtemps puisque les vendeurs et vendeuses, par exemple, restent un mois, deux mois auprès de leur employeur qu'il y a 10 ans."

La taille de l'entreprise a-t-elle une influence sur cette résultats? Dans un certain sens, oui. Comparons deux types d'entreprise: dans une grande entreprise qui compte plus de 500 employés, l'ancienneté moyenne est de 15 ans et 6 mois pour être précis. Dans les petites et moyennes entreprises, la durée se situe entre 6 ans et 8 ans. Pourquoi une telle différence? "Dans les grandes entreprises, on est plus susceptible de pouvoir se développer professionnellement parlant. On a plus de moyens de se réorienter au sein même de l'entreprise", analyse notre journaliste. "Quant aux petites PME, cela demande plus de flexibilité. Tout évolue plus rapidement. Il faut donc une plus grande capacité d'adaptation de la part de l'employé."