"Comment ça va ?": selon une enquête, 3/4 des Belges prétendent aller bien alors que c'est faux

Selon une enquête pour la firme pharmaceutique Zaffranax, 3/4 des Belges répondent à l'affirmative à la question "Comment ça va", même si ce n'est pas forcément le cas. Une donnée qui met en lumière la santé mentale et les solutions pour aller mieux."La plupart du temps, je réponds 'ça va' quand c'est le cas, mais c'est vrai qu'avec des personnes que je connais un peu moins, j'ai plus tendance à répondre 'ça va' par automatisme", témoigne une passante. "C'est plus facile de dire que tout va bien plutôt que de commencer à s'étaler dans ses problèmes", explique une autre passante.

À noter qu'un Belge sur 3 n’entreprend rien en cas de mal-être. La crise du Coronavirus a pourtant permis de mettre la santé mentale sur le devant de la scène, mais le sujet reste délicat. "Il y a encore pas mal de tabous autour de la santé mentale. On fait parfois des amalgames, on ne se présente pas toujours bien. (…) On est tous potentiellement concerné par les questions de santé mentale", explique Marie Lambert, psychologue et Co-directrice du CRéSaM, centre de référence en santé mentale.