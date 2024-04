Comment la signalétique de limite d'âge sur vos programme télé est-elle établie? 

La question de Laetitia va intéresser tous les parents de jeunes enfants qui regardent de temps en temps la télévision. L'autre soir, elle regardait une émission de téléréalité avec sa fille. En bas de l'écran, le petit logo "interdit aux moins de 10 ans" était affiché, mais elle estime que le contenu de l'émission était bien trop excessif pour des enfants de cet âge. Comment cette signalétique est-elle rédigée et choisie ?

On connait tous ces petits logos noirs et blancs, -10, -12, -16 ou -18. Ils représentent tous une limité d'âge. Quand vous l'apercevez en bas de votre écran, cela veut dire "déconseillé au moins de 10, 12 ans, etc."