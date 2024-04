Comment se porte le secteur de l'emploi en Belgique? Doit-on avoir des craintes pour l'avenir? "L'industrie souffre de la concurrence avec la Chine"

Hier, nous vous parlions de la fermeture du centre de distribution de Decathlon à Anvers, entraînant avec lui 132 emplois perdus. D'où cette question ce midi : ces pertes d'emploi illustrent-elles une tendance générale ? Comment se porte le secteur de l'emploi ? Les réponses sont nuancées.

Ces dernières années, le marché de l'emploi s'est affaibli. Plus de 100 000 emplois ont été créés en 2022, contre 40 000 en 2023. "On a des entreprises qui maintiennent l'emploi, c'est très important. Ensuite, il faut bien sûr conserver les travailleurs que nous avons, c'est difficile aussi. Et il y a de nouveaux métiers qui sont créés et qui seront encore créés aussi avec notamment l'intelligence artificielle", explique le président de l'Union des classes moyennes, Pierre-Frédéric Nyst.