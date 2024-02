Corinne, infirmière dans un hôpital, livre un témoignage glaçant en direct: "Oui, il y a des mises en danger du patient"

"Depuis la crise du Covid, il y a eu un alourdissement de la charge de travail et des charges auxquelles nous, on n'arrive plus à faire face. En fait, les patients ont des maladies de plus en plus lourdes et sont de plus en plus poly-pathologiques. Le problème, c'est que la population vieillit et nous, on n'a plus les épaules pour ça. On a affronté le Covid, on a été là, mais on s'est fatigué."

"On est épuisé, mais la charge, elle, ne fait qu'augmenter et continuer dans le même sens. Sauf que nous, on continue pas dans le même sens, au contraire. Je pense que de plus en plus d'infirmières commencent à lâcher du lest, commencent à penser à changer d'orientation ou alors à diminuer fortement leur temps de travail suite à ça."

Le besoin de diminuer la pression

Cette idée de diminuer le temps de travail, Corinne a fini par l'appliquer elle-même. "J'ai toujours été à temps plein parce que le temps de travail me convenait, tout me convenait à ce niveau-là. Et puis effectivement, j'ai décidé de diminuer mon temps de travail parce que le temps plein ne me permettait plus de suivre physiquement et psychologiquement."