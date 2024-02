Crise du monde agricole: le quartier européen à Bruxelles se prépare à l'arrivée de centaines de tracteurs dès lundi

Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 8h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise. Celle-ci déconseille de se rendre en voiture à Bruxelles lundi.

Ce soir et cette nuit, le quartier européen, à Bruxelles, se prépare à accueillir les agriculteurs. A 19h, il n'y avait pas encore de tracteurs au rond-point Schuman, ni d'effervescence. "Mais des véhicules de police commencent à installer le périmètre de sécurité, a rapporté notre journaliste Mathieu Col en direct dans le RTLInfo 19h. Des camions bélier installent des barrières et une arroseuse est également mobilisée". Ces installations bloquent particulièrement les accès au Juste Lipse, le bâtiment où se tiendra le sommet européen qui rassemblera les différents ministres européens de l'Agriculture.

Le 1er février, il y avait 1.300 tracteurs

Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront donc de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre. En termes de mobilisation, "il est difficile de dire s'il y aura plus ou moins de monde que lors de la première action, où environ 1.300 tracteurs étaient présents", a précisé Guillaume Van Binst. Plusieurs centaines de véhicules agricoles sont néanmoins attendus dans les rues de Bruxelles.

"L'Europe doit mieux protéger son agriculture"