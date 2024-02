Nouvelle manifestation des agriculteurs à Bruxelles lundi: la circulation sera fortement perturbée toute la journée

Les agriculteurs vont de nouveau manifester à Bruxelles ce lundi 26 février. De nombreux embarras de circulation sont annoncés par la police Bruxelles Capitale.

À partir de 6h et pour toute la journée, la rue de la Loi (entre Schuman et le R20) et le tunnel Reyers venant de l'E40 en direction du centre seront fermés, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire en direction de Loi.